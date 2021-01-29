Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 29.01.2021 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 12:02
    ABONE OL

    Otomobil sporlarında 2021 sezonunun takvimi belli oldu

    'ndan yapılan açıklamaya göre, sezon 24-25 Nisan'da tarafından düzenlenecek 'na dahil ESOK Rally ve Klasik Otomobil Kulübünün organize edeceği Mercedes Benz Bahar Rallisi'yle başlayacak.

    Otomobil sporlarında 2021 sezonunun takvimi belli oldu

    , 'nun takviminin belli olduğunu bildirdi.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezon 24-25 Nisan'da tarafından düzenlenecek 'na dahil ESOK Rally ve Klasik Otomobil Kulübünün organize edeceği Mercedes Benz Bahar Rallisi'yle başlayacak.

    Sezon 11-12 Aralık'ta tarafından 'ta düzenlenecek 7. ayak yarışı ve Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak 'yle sona erecek.

    2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nda 10 karting, 7 ralli, 7 offroad, 7 tırmanma, 6 pist, 4 klasik otomobil, 3 drift ve 1 rallikros şampiyonası finali olmak üzere toplam 8 ayrı branşta 45 adet ulusal yarış organize edilecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Otomobil Otomobil sporlarında 2021 sezonunun takvimi belli oldu