İstanbul'da bulunan Silivri İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Fiat Egea 1,6 Multijet Lounge Plus markalı araç fiyatıyla büyük ilgi çekti. Ucuza araç sahibi olmak isteyenler ilanla yakından ilgilenirken, aracın muhammen bedeli 120 bin TL olarak belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18 Mart 2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgilere yer verildi:

59dz076 Plakalı , 2016 Model , FIAT Marka , 552603847849453 Motor No'lu , NM435600006E51687 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Mavi , Silivri İcra dairesinin 2020/357 talimat sayılı dosyası , Sancaktepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad.No:22 Silivri/İstanbul Kınalı Gökhan Güneş Yediemin otoparkında bulunan 59 DZ 076 plakalı aracın ; 2016 model FIAT EGEA HB LOUNGE PLUS 1.6 Multijet 120 DCT Lacivert renkli, manuel vites olduğu, kapıların açık olduğu, anahtarın bulunduğu motor havuzu kontrol edildiği, ruhsatın olmadığı, 95.721 km olduğu, akü bitmiş olduğu için aracın çalıştırılamadığı, ön tampon ve arka tamponda çizikler olduğu boyanması gerektiği tespit belirlenmiştir.

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