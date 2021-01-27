Ankara'da bulunan Beypazarı İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2012 model Range Rover Vogue marka araç lüks araç almak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24 Şubat 2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgilere yer verildi:

06M4449 Plakalı , 2012 Model , LAND ROVER Marka , Range Rover Vogue Tipli , 0019241448DT Motor No'lu , SALLMAMJ4CA386843 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,hususi arazi aracı. Mahallinde yapılan keşifte tespit edilen araca ilişkin, motor ve ekipmanları yerinde olmadığı, demonte şekilde araç içinde olduğu görülmüştür. Muhtelif bölümlerde orta miktarda çizik görülmüştür. Motor kaputu açılıp bakıldığında aracın, motor, şanzuman, akü üzerinde mevcut olmadığı, sökülüp aracın içerisine konulduğu görülmüştür. Aracın motor ve yürüyen aksamının yeniden çalıştırılabilmesi için montaj işçiliklerine ihtiyaç vardır. Yapılan kontrollerde emniyet kemeri tertibatlı koltuklarının mevcut olduğu, aracın iç kısmında koltukları, tavan, taban ve kapı döşemeleri,iyi durumda olduğu görülmektedir. Lastiklerinin orta durumda olduğu görülmektedir. Araç anahtarı ve ruhsatı vardır. Ayrıca aracın gizli ayıpları bilinmemektedir. Araç değeri 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası)takdir edilmiştir.