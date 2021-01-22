Türkiye'nin en ucuz 120.000 TL altı satın alabileceğiniz 2021 ve 2020 model sıfır araç modellerini sizler için bir araya getirdik. Araba fiyatları son dönemde inanılmaz hızlı yükseldi. Listede yer alan en ucuz sıfır araç listesinin fiyatları ekonomideki "Kur"a göre değişmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
120.000 TL ALTI SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI
2021 Ocak ayı araç fiyatları listesi baz alınarak hazırlanan lisede kampanyalar da dahil 120 bin TL fiyat bandının altında satışa sunulan 2021 ve 2020 model sıfır araç modellerinin listesini hazırladık. İşte modeller ve fiyatlar;
FİAT
2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP (Benzin): 115.100 TL
2020 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP (Benzin): 121.100 TL
2020 model Fiat Fiorino Combi Premio takvim.com.tr 1.4 Fire 77HP (Benzin): 127.100 TL