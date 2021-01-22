Otomatik Vitesli Araç Nasıl Kullanılır?

Otomatik araç kullanmaya başlamadan önce vitesin üzerine yazan ifadeleri iyice öğrenmek gerekiyor. Bazen farklı sayılar ya da harfler bulunsa da genel olarak otomatik araçlarda viteslerin üzerinden yazanlar aynıdır. Bu tip araçlarda genel olarak vites kolunun üzerinde P, R, N ve D harfleri bulunmaktadır. Bazı araçlarda ise bunlara ek olarak S harfi de bulunabilir. Aracın markasına göre ufak değişiklikler yapılmaktadır. Sayılar bulunmaktadır ancak bunlar çok da önemli değildir. İlk başta bizi ilgilendiren bu harflerdir.



P harfi aracın parkta olduğu durumda vitesin bulunması gerektiği konumu ifade etmektedir. Aracı stop ederken ya da çalıştırırken vitesinizin bu konumda olması önemlidir. Eğer vites P konumunda değilse büyük ihtimal aracınız çalışmayacaktır.