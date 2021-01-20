Araç sahipleri bu tehlikeye dikkat! Mutlaka değişmesi gerekiyor

Antifriz özellikle kış aylarında oldukça önemlidir. Sürücüler bir kez koydukları antifrizin 2-3 sene gideceğini düşünüyorlar. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Her kış bunun değiştirilmesi gerekiyor. Yazın buharlaşmadan dolayı araçlarda su eksilmesi oluyor ve üzerine su ekleniyor. Bu da antifrizin derecesini düşürüyor. Derecesi düşen antifriz daha çabuk donuyor. Araç sahipleri her kış mutlaka antifriz değişimi yaptırmalı. Kışın motor sıvısının donmasını önler, otomobiller soğuk havalarda daha rahat çalışır" dedi.