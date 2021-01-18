Kritik veriler açıklandı! O ülkeye yapılan otomobil ihracatında rekor artış!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi geçen sene 25 milyar 548 milyon 468 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 37'sini oluşturan binek otomobil dış satımı ise 9 milyar 533 milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçti.