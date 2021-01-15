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    • Otomobil
    • 15.01.2021 08:48
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    • 15.01.2021 08:48
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    üreticisi 'daki tesislerinde e ara verdi

    Dünya devi üreticisi , motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle 'daki tesislerinde e geçici olarak ara verdiğini açıkladı. 'nin eyaletindeki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyuran Subaru'nun Nisan başı itibarıyla sona erecek mali yıl üretim ve gelir-gider planlamalarının etkileneceği kaydedildi.

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    Otomotiv devinde şok! Üretim durdu

    Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

    Buna göre başkent Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde yıllık toplam 700 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında e geçici ara verdi.

    Firma, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem sebebiyle ara verdiğini ve hafta başında üretimi sürdürmeyi planladığını açıkladı.

    'nin eyaletindeki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyuran Subaru'nun Nisan başı itibarıyla sona erecek mali yıl üretim ve gelir-gider planlamalarının etkileneceği kaydedildi.

    Öte yandan Honda ülke genelindeki üretim sayılarını aylık 4 bin azaltırken, İngiltere'nin Swindon bölgesindeki fabrikasında üretime geçici ara verdiğini duyurmuştu.

    Toyota Motor, Teksas'taki fabrikasında üretimi düşürürken, Nissan ise Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa'daki "Note compact" üretim sayılarını düşürdüğünü açıkladı.

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    Haberler Otomobil Otomobil üreticisi Subaru Japonya'daki tesislerinde üretime ara verdi