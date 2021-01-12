EN DOĞRU KARAR: İHTİYACA YÖNELİK OTOMOBİL

Otomobil tercihi yapılırken ihtiyaçların göz önüne alınması gerekiyor. Performansı belirlerken tork, beygir gibi özelliklerin dışında aracın atmosferik ya da turbolu motor olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Otomobili aldıktan sonra çekişi düşük diye şikayet edilmesi bu kıstaslara dikkat edilmemesinden kaynaklanıyor. Otomobil konusunda deneyimliyseniz motor sıkıştırma oranları, pistonun çap ve stroke oranları, şanzıman dişli oranlarına da bakılması menfaatinize olacaktır.