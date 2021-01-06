İŞTE 2021 OCAK AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI! EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ!



Ocak 2021'e ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz Aralık ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık. Bazı markalar 2021 fiyatlarını henüz web sitesine eklemezken bazı markalar da 2020 fiyat listesinin altında fiyatların 2021 Ocak ayına ait olduğuna dair not ekledi. İşte 6 Ocak 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...