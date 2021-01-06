Otomobil kampanyaları ile ilgili firmalar 2021 Ocak ayına hızlı başladı. Bu anlamda kampanyalar peş peşe gelmiş durumda. 2. el oto fiyatlarının aşırı artması vatandaşları sıfır araçlara yöneltiyor. Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞTE 2021 OCAK AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI! EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ!
Ocak 2021'e ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz Aralık ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık. Bazı markalar 2021 fiyatlarını henüz web sitesine eklemezken bazı markalar da 2020 fiyat listesinin altında fiyatların 2021 Ocak ayına ait olduğuna dair not ekledi. İşte 6 Ocak 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...
OCAK AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların ocak ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.