Sahibinden 2. el otomobil alamayan pişman olmadı! Yüzde 0 faiz, yüzde 12 indirimle 100.000 TL destekle araba.... Vatandaşlar yılsonu yaklaşırken otomobil kampanyalarına yönelmiş durumda. Bu anlamda 2. el araçların el yaktığını düşünürsek doğru karar verdikleri ortada. Bu bağlamda Fiat 2020 model sıfır araç modelleri için yılın son dev indirim ve finansman kampanyalarını açıklamaya devam ediyor.
VOLKSWAGEN 2020 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI
2020 model Volkswagen Polo yeni fiyat listesi
- Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187.700,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 188.300,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: 190.400,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline: 284.700,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline: 316.200,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline: 329.700,00 TL
2020 model Volkswagen Golf yeni fiyat listesi
- Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 213.200,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 231.400,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 349.300,00 TL
2020 model Volkswagen T-Roc yeni fiyat listesi
- T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 387.300,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan yeni fiyat listesi
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 410.600,00 TL
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 458.200,00 TL