FİAT'TAN 0,99 FAİZ ORANI İLE 100 BİN TL FİNANSMAN DESTEĞİ!

Fiat 0 km 2020 model yılı tüm Ducato modellerinde geçerli olmak koşulu ilse 0,99 faiz 15 ay vade ile 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor. Kampanya 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Kampanya Koç Fiat Kredi' nin onayı ile geçerli olup değerlendirme sonucunda daha yüksek peşinat ve farklı vade istenebilecektir. KFK kredi kullanımında 1.74% faiz fırsatı sunulmaktadır. ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz fırsatından faydalanılabilir. Marka Kasko; Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat Professional ve Koç Fiat Kredi' nin önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.