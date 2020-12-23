Sahibinden 70 bin TL altı ikinci el araç modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault firmalarının en uygun 2. el otomobillerini araştırdık. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte ikinci el ve sıfır araç fiyatları görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza attı.
SAHİBİNDEN 70 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ
2004 – 2006 model Opel Astra
2004 – 2006 Model Opel Corsa
2003 – 2004 model Peugeot 307
2004 – 2005 model Renault Clio
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3