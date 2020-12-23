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    • 03.03.2021 13:47
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    70 bin TL altı sahibinden araç modelleri: Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault...

    Sahibinden 70 bin TL altı satın alabileceğiniz araç modellerinin listesini sizler için derledik. Araç fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde düşük bütçeli araç arayanların dikkatini çekecek listede Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault'un en popüler modelleri yer alıyor. İşte 'de satın alınabilecek ucuz ikinci el araç modelleri...

    takvim.com.tr
    70 bin TL altı ikinci el araç modelleri: Dacia Hyundai Ford Renault Peugeot...

    Sahibinden 70 bin TL altı ikinci el araç modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault firmalarının en uygun 2. el otomobillerini araştırdık. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte ikinci el ve sıfır araç fiyatları görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza attı.


    SAHİBİNDEN 70 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ

    2004 – 2006 model Opel Astra

    2004 – 2006 Model Opel Corsa

    2003 – 2004 model Peugeot 307

    2004 – 2005 model Renault Clio

    2003 – 2005 model Renault Megane

    2006 – 2009 model Citroen C3
        Haberler Otomobil 70 bin TL altı sahibinden ikinci el araç modelleri: Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault...