Sahibinden 70 bin TL altı ikinci el araç modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault firmalarının en uygun 2. el otomobillerini araştırdık. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte ikinci el ve sıfır araç fiyatları görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza attı.