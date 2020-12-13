Yarı fiyatına otomobil! Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır.
UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLAR
Renault Symbol 2013 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 23 bin 500 TL
Opel Insignia 2016 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 82 bin TL
Hyundai Accent Blue 2012 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 43 bin 250 TL
Fiat Linea 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 53 bin TL
Volkswagen Golf 2010 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 46 bin TL
Volkswagen Passat 2014 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 73 bin 500 TL
Nissan Micra 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 63 bin 300 TL