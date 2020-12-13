Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 14.12.2020 08:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2020 12:33
    ABONE OL

    Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! İhale ile satılan satılık araçlar listesi yayımlandı!

    ! Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! İhale ile satılan satılık araçlar listesi yayımlandı. Günümüzde yükselen sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinden ötürü artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır.

    Yarı fiyatına otomobil! Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat!

    Yarı fiyatına otomobil! Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! Öncelikle icralık araçları kesinlikle bir şahıstan almamakta ve karşınızda bir devlet kurumu olacağı için son derece güvenilir bir alışveriş yöntemi olduğunu belirtelim. Yıllardır icralık otomobil satışı konusunda bu işi kendi piyasası var, halktan kimse bu araçları alamaz, aldırmazlar gibi yanlış bilgiler bulunmaktadır.

    UYAP ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILAN İCRALIK ARAÇLAR

    Renault Symbol 2013 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 23 bin 500 TL

    Opel Insignia 2016 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 82 bin TL

    Hyundai Accent Blue 2012 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 43 bin 250 TL

    Fiat Linea 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 53 bin TL

    Volkswagen Golf 2010 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli 46 bin TL

    Volkswagen Passat 2014 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 73 bin 500 TL

    Nissan Micra 2017 model için belirlenen ihale başlangıç bedeli: 63 bin 300 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Otomobil Ucuz araba satın almak isteyenler dikkat! İhale ile satılan UYAP satılık araçlar listesi yayımlandı!