60.000 peşin 0 faizle otomobil müjdesi! Renault, Fiat Egea, Peugeot, Kıa...

CITROEN ARALIK 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ZAMLI FİYATLARI

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine 120 bin lira kredi veya 20 bin lira nakit alım indirimi gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120 bin lira kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20 bin lira indirim sağlanıyor. Aralık ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303 bin lira, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383 bin 500 lira, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5 bin lira takas desteği ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.