Araç piyasası birbirine girdi! İndirim hızlandı: 2. el arabada yüzde 12 indirim...

İkinci el araba fiyatları için ''nasıl olur'' dedirten gelişme vatandaşları şaşırttı. Bilindiği gibi pandemi sürecinde 2.el otomobil fiyatları oldukça artmıştı. Bu anlamda sevindiren haber geldi. Pandemi nedeniyle uzun süredir yükseliş gösteren araç piyasasındaki fiyatların durumu ile ilgili Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker değerlendirmelerde bulundu. İkinci el araba fiyatları, sıfır araç kampanyaları ve yıl sonuna girilmesi dolayısıyla düşüş eğilimi göstermeye başladı. Otomotiv sektörünün kampanya ayları kasım ve aralık dönemi geleneğini devam ettiriyor. Markaların kasım ayının sonlarına doğru hız kazanan kampanyaları yılın son ayında da devam ederken, sıfır araçlardaki bu kampanyalar ikinci ele de etki etti. Yüzde 85 artış yaşanan 2020'de fiyatlar ilk kez geriledi.
Koronavirüs etkisi altında geçilmeyen her normal yılda otomotiv sektörü kasım ve aralık ayında markaların ciddi kampanyalar ile gündeme geldiği ve satışların yüksek seviyelere çıktığı aylar olarak göze çarpar. Ancak 2020 farklı kimliğini burada da gösterdi. Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında rekorlar kıran otomotiv sektörü beklentileri yine şaşırttı.
Her şeye rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı yönündeydi. Sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, ciddi yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda markaların belirli modellerinde 20 bin TL'ye varan indirimler göze çarptı. Hal böyle olunca ikinci elde de fiyatlar gerilemeye başladı. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80'leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü.
TALEPTE GERİLEME VAR
İkinci el fiyatlarının yıl boyunca çok yüksek seyretmesine karşın özellikle kurumsal ikinci el firmaları yetkilileri bu fiyat artışlarının suni olduğunu, noterdeki gerçek satış rakamlarının pazarlıklar sonrası normal seviyelere çekildiğini vurguluyordu. Sıfır araçlardaki özellikle üretimde yapılan fazla mesailer ile birlikte yerli üretim araç bulunurluğu da ciddi ölçüde artınca, tüketicinin ikinci el araca yönelttiği talep azaldı.