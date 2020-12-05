Gün geçtikçe sayıları artacak! Teknoloji devrimi araçlar hizmete sunuldu

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak son günlerde, Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ülkede normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.





Çin merkezli şirket AutoX, Shenzhen'deki halka açık yollarda tamamen sürücüsüz robotaksiyi kullanıma sundu. AutoX, 25 araçlık yerel filosu için yedek sürücüyü veya herhangi bir uzak operatörü tamamen kaldırdığını açıkladı.







"GÜVENLİK SÜRÜCÜSÜNÜ KALDIRACAK NOKTAYA ULAŞTIK"



Şirketin CEO'su Jianxiong Xiao, medyaya yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar bu kadar sıkı çalıştıktan sonra, nihayet teknolojinin yeterince olgun olduğu, kendimizden emin hissettiğimiz, güvenlik sürücüsünü gerçekten ortadan kaldıracak noktaya ulaştık. Verileri elde etmek için Çin'de her gün yolda olan 100'den fazla aracımız var, yapay zeka yazılımı artık daha iyi" dedi.