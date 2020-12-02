Aralık ayı Renault, Citroen, Opel, Peugeot, Dacia, Honda, Hyundai, Kia liste fiyatları...

Aralık ayı Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi otomobil devleri liste fiyatlarını açıkladı. Her ay fiyatlarını güncelleyen ve düzenli bir şekilde paylaşan otomotiv devleri 1 Aralık itibari ile tüm 2020 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını yayımladı. Aralık ayı itibari ile sıfır araçlarda dev kampanyalar başladı.
RENAULT ARALIK 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
İşte Renault'un 2020 model sıfır araba modellerinin en yeni zamlı fiyat listesi;
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 185.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 209.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 195.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 211.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 219.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 211.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 227.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 288.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 145.900 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 159.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 195.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi
-Joy 1.3 TCe 140 bg: 202.900 ₺
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 288.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 281.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 305.900 ₺
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 ₺
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 319.900 ₺
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 316.900 ₺
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.900 ₺