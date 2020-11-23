49.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle araba alın!

Otomobil markaları şu dönemde vatandaşların araba alabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu anlamda 49.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle Fiat Agea otomobile talep var.
Egea Hatchback 49.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle
Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 94.000 TL tutarında, 48 ay vade, 1,56% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.
Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 05.11.2020-01.12.2020 tarihleri arasında geçerlidir.