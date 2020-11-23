Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 24.11.2020 08:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 14:59
    ABONE OL

    49.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle araba alın!

    Fiat merak edilen 2020 model güncel sıfır araç modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    Bu tarih son gün! 49.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle araba alın!

    Otomobil markaları şu dönemde vatandaşların araba alabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu anlamda 49.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle Fiat Agea otomobile talep var.

    Egea Hatchback 49.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle

    Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 94.000 TL tutarında, 48 ay vade, 1,56% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.

    Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 05.11.2020-01.12.2020 tarihleri arasında geçerlidir.

        Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.

        Egea Hatchback özellikleri

        Gövde rengi tamponlar, LED gündüz sürüş farları, Karartılmış arka camlar, 16'' alaşımlı jantlar aracın tasarım özellikleri arasında.

        Uzaktan kumandalı merkezi kilit, yol bilgisayarı, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, manuel klima, park sensörü ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu konfor özelliklerinden bazıları..Yeni modelde radyo mp3 çalar standart olarak veriliyor.Bluetooth sayesinde telefon ve müzik aktarımı da kolayca yapılabiliyor.4 hoplarlörlü ses sistemi olduğunu da belirtelim.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Otomobil 49.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle araba alın!