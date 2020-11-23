49.900 TL peşinat aylık 2.990 TL taksitle araba alın!

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Egea Hatchback özellikleri

Gövde rengi tamponlar, LED gündüz sürüş farları, Karartılmış arka camlar, 16'' alaşımlı jantlar aracın tasarım özellikleri arasında.

Uzaktan kumandalı merkezi kilit, yol bilgisayarı, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, manuel klima, park sensörü ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu konfor özelliklerinden bazıları..Yeni modelde radyo mp3 çalar standart olarak veriliyor.Bluetooth sayesinde telefon ve müzik aktarımı da kolayca yapılabiliyor.4 hoplarlörlü ses sistemi olduğunu da belirtelim.