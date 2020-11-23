2021'de araba yatırım aracı olur mu? İşte ikinci el otomobil fiyatlarının düşeceği tarih...

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI NEDEN ARTIYOR?

İkinci el araba fiyatlarının henüz üretime yeni araç girdiği için biraz daha artışta olacağını açıklayan Kundakçı, ülkemizde dözviz kurunda yaşanan artışlardan dolayı fiyat artışlarının devam edeceğini açıkladı. Yeni üretime girecek araçların maliyetinin oldukça yüksek olacağını açıklayan Kundakçı, ikinci el araba fiyatları düşer mi merak eden vatandaşlara, 2021 yılının ilk altı ayına kadar artış beklediğini belirtti.

Serkan Kumdakcı, piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir. Özetle, fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz."