Arz-talep dengesinin bozulması ile birlikte ikinci el piyasasında artışın devam etmesine neden olan olan bir diğer etken de, ikinci el otomobilin yatırım aracı olarak kullanılması oldu. Fiyatların 2021 yılında da artışa devam edeceğini açıklayan uzmanların yorumlarından sonra vatandaşlar ikinci el araba al sat yapmaya ya da ikinci el arabayı yatırım aracı olarak görmeye başladı.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Özellikle son dönemde kurda gerçekleşen dalgalanmalar sebebiyle satışların neredeyse durma noktasına geldiği aktarılıyor. Konuyla ilgili olarak Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, İHA muhabirine açıklamalar yaptı. Satışlarla alakalı olarak dövizdeki dalgalanmalar ve alınan son kararlarla beraber bir duygunluk olduğunu belirtti.
Yardım, ikinci el araba fiyatları artacak mı sorusuyla ilgili olarak da görüşlerini paylaştı. Yardım, çok net olmamakla birlikte pandemi sebebiyle kapanmaların devam etmesi durumunda "0" araç üretilemeyeceğinden dolayı ikinci eldeki yükselişin ve talep patlamasının süreceğini söyledi. Bunun yanı sıra Yardım, "0" araçların gelmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların geçmesi halinde ise piyasanın normale döneceğini düşündüklerini dile getirdi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Yardım, fiyatlarda yeniden artış olacağının sinyallerini verirken ciddi bir artış olmasa dahi araç bulunamayacağı ve talep fazla olacağı için bir miktar yükseliş yaşanabileceğini belirtti. Bu durumu en büyük nedenlerinden biri olarak ise internetteki siteler aracılığıyla insanların istediği gibi fiyat yazmasına ve bunun denetiminin olmamasına işaret etti. Bunun da alıcıları mağdur ettiğine dikkat çeken Yardım, vatandaşların belirli galeriler ve yetki belgesi bulunan şahıslardan araç almaları halinde daima muhatap bulabileceklerini söyledi.
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor.
Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.
Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.
GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR
Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.