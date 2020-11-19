Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listelendi. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor. Kasım ayı sıfır araba fiyat listesini öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.