



Ayrıca GÜNSEL, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturdu. Fuarda yer alan iki adet B9 ve J9'un bire bir ölçekli tasarım modeli GÜNSEL'in standında sergilenirken, üçüncü B9 ise fuar alanı dışında basın mensupları ve sektör temsilcileri tarafından test edildi.



"OTOMOBİLİMİZ ANAVATANINDAN OLDUĞU İÇİN ÇOK GURURLUYUZ"

Yerli araçlarının Türkiye'de sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Günsel Yönetim Kurulu üyelerinden Yalvaç Akgün, "Çok mutluyuz burada olduğumuzdan dolayı. Ortaya çok güzel çalışmalar çıkardık ve bunu da anavatanımızla paylaşmak istedik.