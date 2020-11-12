GÜNSEL TEST SÜRÜŞÜNE HAZIR

İki adet B9 ve J9'un birebir ölçekli tasarım modeli Günsel'in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da Günsel standında sergilenecek. Günsel mühendisleri tarafından, dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

2016'da tasarım çalışmalarına hız verilen Günsel'in ilk tasarım konsepti de aynı yıl "MÜSİAD Expo"da sergilenmiş ve ziyaretçilerinden yoğun ilgi görmüştü. Üç yıl aradan sonra Günsel, test sürüşüne hazır prototipleriyle aynı fuarda yer alacak. Seri üretimi 2021'in son çeyreğinde başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 30 bin araca ulaşacak.