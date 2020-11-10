Kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 49 bin 900 liraya sıfır otomobil...

Türkiye'nin en çok satan araba modelleri arasında yer alan Fiat Egea için kaçırılmayacak Kasım ayı fırsatı geldi. Korona virüs salgını sonrasında araç fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ederken süreçte araç markalarının Kasım ayı kampanyaları da birbiri ardına duyuruluyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de