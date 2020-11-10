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    • 06.01.2021 17:18
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    Kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 49 bin 900 liraya sıfır otomobil...

    Sıfır otomobillerde markalar kampanyalarına devam ediyor. Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle markalar vade yaparak kredi kullandırmaya başladı. Araba fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ederken otomobil markaları Kasım ayı kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 49 bin 900 liraya sıfır otomobil...

    Türkiye'nin en çok satan araba modelleri arasında yer alan Fiat Egea için kaçırılmayacak Kasım ayı fırsatı geldi. Korona virüs salgını sonrasında araç fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ederken süreçte araç markalarının Kasım ayı kampanyaları da birbiri ardına duyuruluyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de


    İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları:

    Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor.

    Ford

    Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz

    - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz

    - Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.

    Honda

    Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.

    KIA

    Sportage'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99

    Mitsubishi Space Star

    36 bin liraya 12 ay vade yüzde 0.99 faiz avantajı.

    Opel

    Opel modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı

    Fiat

    Egea 49 bin 900 lira peşin

    48 ay vade

    Aylık ödeme: 2990 lira

    Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 123 Bin 900 TL

    Fiat Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 159 Bin 900 TL

    Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT Easy Otomatik Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 208 Bin 900 TL

    Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 140 Bin 900 TL

    Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 173 Bin 900 TL

    Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP Urban Manuel Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 211 Bin 900 TL

    Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT Urban Otomatik Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 211 Bin 900 TL

    Fiat Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP Lounge Manuel Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 219.900 TL

    Fiat Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT Lounge Otomatik Dizel Donanım Paketi Kampanyalı Satış Fiyatı 219.900 TL

    Peugeot 208

    Yüzde 0 faiz
    15 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 1500 lira

    Peugeot 308

    Yüzde 0 faiz
    45 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 3750 lira

    Peugeot 508

    Yüzde 0 faiz
    40 bin lira kredi
    12 ay vade
    Aylık ödeme: 3333 lira
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    Haberler Otomobil Kaçırılmayacak kampanyalar başladı! 49 bin 900 liraya sıfır otomobil...