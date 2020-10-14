Araç sahipleri dikkat! Kış gelmeden mutlaka yaptırın yoksa 100 bin liraya patlayabilir





"MOTOR ONARIM MALİYETİ 10 BİNDE 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR"

Yağ değişiminin önemine değinen Akyürek, "Yağ değişimizi zamanında yapılmazsa araç gün geçtikçe yağ yakmaya başlar, motorun ömrünü kısaltır. Kullanılmaz hale gelen bir motorun onarım maliyeti ise 10 bin liradan, aracın marka ve modeline göre 100 bin liraya kadar çıkabilir" ifadelerine yer verdi.



Araç yağının zamanında değişmesi gerektiğini, kış aylarında ise muhakkak antifriz kullanılması gerektiğini ifade eden araç sahibi Bilal Ocak, "Her şeyin bir zamanı olduğu gibi araç bakımlarının da zamanı var. Zamanında yapılan bakımlar aracın ömrünü de uzatıyor. Dikkat edilmediği zaman aracın motoruna ve insanların cebine de zarar verir. Kış yaklaşıyor, özelikle antifriz soğuk havalarda çok önemli" diye konuştu.