0.49- 0.59- 0.79- 0.87 sıfır faizle 48 ay vade Honda, Fiat, Citroen, Opel...

2020 Ekim Ayı Citroen Sıfır Araba Kampanyaları

Ekim ayının 31'ine kadar Citroen yetkili satıcılarından Kredi Koruma Sigortası alan kişilere % 0, %1,33 ve %1,39 faiz oranıyla araç kampanyalarına katılabiliyor. Bu kampanyalar, 18 bin liradan başlayan ve 80 bin liralık PSA Finans Kredilerinde geçerli oluyor. 2020 Ekim ayı Citroen sıfır otomobil kampanyaları 12 aydan başlayarak 48 aya kadar devam ederek 32 Ekim'den sonra bitecek.