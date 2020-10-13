E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır. Koronavirüs sebebiyle otomobil üretiminin durması vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine neden oldu. Fakat yükselen talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satışı yapıldı. İşte ilgili son dakika haberleri....
İşte ihalede satılan araçlar
Hummer
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Lincoln Limuzin
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Mercedes C220 CDI
İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira
Peugeot 407 SW
İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira
Audi A4
İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira
E-İHALE NEDİR?
E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.