E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır. Koronavirüs sebebiyle otomobil üretiminin durması vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine neden oldu. Fakat yükselen talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satışı yapıldı. İşte ilgili son dakika haberleri....