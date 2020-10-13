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    • 02.12.2020 17:24
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    E-ihale yöntemiyle i yüzde 50 daha ucuza alın!

    2. el otomobil fiyatları el ykamaya devam ediyor. Vatandaşlar ise çözüm yolları arıyor. Bu anlamda e ihale ile otomobil almak daha cazip oluyor. 'de geçtiğimiz yıllarda başlayan ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği e-ihale, 2020 yılında çok ciddi bir artış gösterdi.

    takvim.com.tr
    Bunu yapın ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alın!

    E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır. Koronavirüs sebebiyle otomobil üretiminin durması vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine neden oldu. Fakat yükselen talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satışı yapıldı. İşte ilgili son dakika haberleri....

    İşte ihalede satılan araçlar

    Hummer

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira


    Lincoln Limuzin

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Mercedes C220 CDI

    İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

    Peugeot 407 SW

    İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

    Audi A4

    İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira

    E-İHALE NEDİR?

    E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.
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    Haberler Otomobil E-ihale yöntemiyle ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alın!