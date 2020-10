Türkiye SUV'a yöneliyor! Pazar payında rekor artış

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NİN İLK MODELİ DE SUV OLACAK

Ayrıca TOGG tarafından üretilen Türkiye'nin Otomobili'nin ilk modeli de SUV gövde tipinde olacak.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG'un "Mobilite Ekosistemi" hedefinin merkezi olan TOGG Gemlik Tesisi, "Akıllı", "Çevre Dostu" ve "Aynı Çatı Altında" gibi pek çok niteliği ile "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesisi, 230 bin metrekare kapalı alanı olacak şekilde tasarlandı.

İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi'nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

Türkiye'nin Otomobili'nin de Türkiye SUV pazarından pay alması ve SUV pazarını daha da büyütmesi bekleniyor.

Türkiye pazarından sonra Avrupa pazarına açılacak olan yüzde 100 doğuştan elektrikli Türkiye'nin Otomobili'nin SUV modeli, Avrupa pazarında da kendi segmentinde öne çıkan modellerden olacağı öngörülüyor.