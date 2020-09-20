Peugeot, Hyundai, Fiat, Renault, Opel ve Kia marka otomobiller için avantajlı fırsatlar otomobil almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de otomobil sektörünün yaşadığı zor süreç. Bu anlamda otomobil markaları başlattıkları araba kampanyaları ile düşen satışlarını toparlamaya çalışıyorlar. Eylül 2020 araba kampanyaları nelerdir? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
HYUNDAİ EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI
Türkiye'de ciddi bir piyasası bulunan otomobil markası Hyundai Eylül 2020 araba kampanyasını açıkladı. Hyundai tarafından yapılan kampanya bilgilendirmesine göre Hyundai Tuscon model araçlar 6 aylık kredi ertelemesi ile satışa çıkarıldı. Eylül ayı içerisinde bu araçları satın alan müşteriler ödemelere 2021 Nisan'da başlayacaklar. Ayrıca 2.000 TL'ye kadar Hyundai Kasko ek indirimi fırsatı da müşterilere sunulacak. Hyundai şimdi alın Nisan 2021'de ödemeye başlayın Kredi Kampanyası kapsamında Garanti Bankası'ndan tüm vade ve tutarlar için 6 ay ertelemeli yüzde 1,24'ten başlayan faizlerle, TEB tarafından tüm vade ve tutarlardaki 3 ay ertelemeli kredilerde ise yüzde 1,32'den başlayan faizlerle araç finansmanı sağlanıyor.
KIA EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI
KİA tarafından açıklanan Eylül 2020 araba kampanyasına göre müşterilereödeme erteleme imkanı tanınıyor. "Ödeme kapımız size aralık" mottosu ile başlatılan kampanyaya göre Eylül ayında otomobil satın alan müşteriler Aralık ayında ödeme yapmaya başlıyorlar. Her model için ayrı kredi imkanı belirleyen KIA kapsamlı bir kampanya açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya göre Kia Sportage model araçlar için 18 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar aylık yüzde 0,89 faizle, Kia Rio ve Kia Stonic model araçlar için 18 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar aylık yüzde 0,89 faizle, Kia Ceed ve Kia Ceed SW model araçlar için 18 ay vadeli 70.000 TL'ye kadar aylık yüzde 0,89 faizle, Kia Xceed ve Kia Niro model araçlar için 18 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar aylık yüzde 0,89 faizle, Kia Picanto model araçlar için 12 ay vadeli 40.000 TL'ye kadar aylık yüzde 0,89 faizle finansman desteği veriliyor.
FİAT EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI
Türkiye'de en çok otomobil satan markalar arasında zirve yarışı yapan Fiat da Eylül 2020 araba kampanyasını açıkladı. Yapılan kampanya bilgilendirmesine göre Fiat Egea Hatchback model araçlar 128.900 TL'ten başlayan fiyatlarla müşterilere alımına sunuldu. Ayrıca bu model araç için taksit imkanı da tanındı. Buna göre 40.900 TL peşin ödeme yapan müşteriler kalan tutarı 2.865 TL'den başlayan ttaksitlerle ödeyebilecekler.
Fiat'ın kampanya kapsamına soktuğu bir diğer araç ise Sportif SUV Fiat 500x Sport oldu. Bu modelin sıfır kilometre araçlarının satışında müşterilere 12.000 TL'ye varan indirimler sunuldu. Bu kampanya da Eylül ayı boyunca devam edecek ve dileyen müşteriler bundan yararlanabilecekler.
NİSSAN EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI
Eylül ayı araba kampanyası açıklayan firmalardan birisi de Nissan oldu. Nissan tarafından yapılan yeni kampanya bilgilendirmesine göre Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV model aracı olan Nissan Qashqai de kampanyaya dahil edildi. Buna göre bu araç Eylül ayının sonuna kadar 282.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.Kampanyaya ek olarak bu modellerde düz vitesli fiyatına müşteriler otomatik vitesli araç da alabilecekler.
Bir diğer Nissan kampanyası ise Nissan Micra için düzenlendi. Bu modeller için Nissan tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre Eylül ayı boyunca müşterilere 50.000 TL kredi imkanı veriliyor. 12 ay vadesi olan bu kredi için müşterilere aylık yüzde 0,59 kredi faizi uygulanacak. Bu faiz oranının oldukça düşük olması kampanyayı da cazip hale getiriyor.
RENAULT EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI
Yine Türkiye'de en çok otomobil satan firmalar arasında bulunan Renault da Eylül 2020 araba kampanyasını açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg model araç için 173.500 TL satış fiyatı açıklandı. Kampanya detayında verilen ayrıntıya göre Eylül ayında 10.000 TL ödeyerek satın alma işlemi yapam müşterilere araçlar Ekima yında sabit fiyatla teslim edilecek. Bu süreçte yapılacak zamlardan bu müşteriler etkilenmeyecek. Ayrıca yine bu model araç için müşterilere Renault Finans'tan 40.000 TL kredi verilebilecek. Bu kredi 24 ay vade ve aylık yüzde 1,03 faizle müşterilere kullandırılacak.
Renault'un kampanya kapsamına giren bir başka aracı ise Yeni Clio Joy 1.0 Sce 72 bg model otomobil oldu. Bu araç müşterilere 127.500 TL'den satılmaya başlandı. Taksit ile ödeme yapmak isteyen müşteriler bu model otomobili aylık 1.963 TL'den başlayan taksitlerle satın alabiliyorlar. Ayrıca Renault Finans'Tan bu araç için 40.000 TL kredi veriliyor. Bu krediyi kullanan müşterilere 24 ay vade ve aylık yüzde 0,94 faiz imkanları tanınıyor.
2020 model Opel Corsa ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential: 144.900
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition: 179.400
- 1.5 Dizel MT-6 100 HP Edition: 183.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance: 186.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Ultimate: 196.900
2020 model Opel Astra Sedan ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus: 165.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Edition Plus: 176.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Sport: 186.900
2020 model Opel Astra HB ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition: 199.900
- 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line: 226.900
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition: 221.300
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line: 229.700
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance: 297.800
2020 model Opel Crossland X ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia: 194.300
- 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Enjoy: 204.300
- 1.5 Dizel AT-6 120 HP Enjoy: 216.600
- 1.5 Dizel AT-6 120 HP Excellence: 229.700
2020 model Opel Grandland X ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essentia: 289.900
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy: 301.700
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy Skyline: 311.800
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Essentia: 286.400
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy: 294.300
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy: 324.800
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Skyline: 334.900
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Explorer: 329.300
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Excellence: 372.000
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate: 399.300
2020 model Opel Insignia ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.6 Dizel AT-6 136 HP Excellence: 393.400
- 1.6 Dizel AT-6 136 HP Enjoy: 359.700
- 1.6 Dizel AT-6 136 HP Exclusive: 427.200
2020 model Opel Combo ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.5 Dizel MT-5 102 HP Essentia: 159.700
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy: 168.700
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy Style: 178.600
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Enjoy: 188.600
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Excellence: 199.100
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate: 204.100