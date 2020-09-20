Peugeot, Hyundai, Fiat, Renault, Opel ve Kia marka otomobiller için avantajlı fırsatlar!



FİAT EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI

Türkiye'de en çok otomobil satan markalar arasında zirve yarışı yapan Fiat da Eylül 2020 araba kampanyasını açıkladı. Yapılan kampanya bilgilendirmesine göre Fiat Egea Hatchback model araçlar 128.900 TL'ten başlayan fiyatlarla müşterilere alımına sunuldu. Ayrıca bu model araç için taksit imkanı da tanındı. Buna göre 40.900 TL peşin ödeme yapan müşteriler kalan tutarı 2.865 TL'den başlayan ttaksitlerle ödeyebilecekler.

Fiat'ın kampanya kapsamına soktuğu bir diğer araç ise Sportif SUV Fiat 500x Sport oldu. Bu modelin sıfır kilometre araçlarının satışında müşterilere 12.000 TL'ye varan indirimler sunuldu. Bu kampanya da Eylül ayı boyunca devam edecek ve dileyen müşteriler bundan yararlanabilecekler.