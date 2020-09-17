Eylül 2020 Fiat araba kampanyaları avantajlı şartlarla otomobil alın! Bu tarihe kadar geçerli...

Yaşanan gerilimli ortamın etkisi ve covid-19 salgınının oluşturduğu gergin piyasalar nedeniyle araç satışları ve otomotiv sektöründe üretim hızı kesildi. Finans şirketleri üzerinden faizsiz ve düşük faizli araç kredi desteği oluşturan dev otomotiv markaları bu şekilde satış rakamlarında artış sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda en fazla otomobil satan marka olan Fiat devreye girdi.
FIAT OTOMOBİL KAMPANYALARI
Şimdi Egea Hatchback 128.900 TL'den başlayan fiyatlarla!
128.900 TL, Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. Kampanya 02.09.2020-01.10.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Sportif SUV Fiat 5ooX Sport şimdi 12.000 TL'ye varan indirimle!
Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. Kampanya 02.09.2020-01.10.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Fiat Panda Tepe Tepe Kullan
Fiat Panda 115.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
115.900 TL, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 2020 model Fiat Panda Cross 4x4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 165.900 TL'dir. Kampanya 02.09.2020-01.10.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
FİAT 2020 SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
- Easy 1.4 Fire 95: 110.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 140.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 187.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 124.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 155.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 190.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 190.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 128.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 194.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 194.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 198.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 198.900 TL
2020 model Fiat 500 ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 153.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 162.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 182.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
2020 model Fiat 500L ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 164.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 206.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 174.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 216.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 226.900 TL
2020 model Fiat 500X ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 199.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 231.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 292.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 312.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 307.200 TL
2020 model Fiat Panda ÖTV sonrası fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 115.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 128.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 165.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama ÖTV sonrası fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 152.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 165.900 TL