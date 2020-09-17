Eylül 2020 Fiat araba kampanyaları avantajlı şartlarla otomobil alın! Bu tarihe kadar geçerli...

Yaşanan gerilimli ortamın etkisi ve covid-19 salgınının oluşturduğu gergin piyasalar nedeniyle araç satışları ve otomotiv sektöründe üretim hızı kesildi. Finans şirketleri üzerinden faizsiz ve düşük faizli araç kredi desteği oluşturan dev otomotiv markaları bu şekilde satış rakamlarında artış sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda en fazla otomobil satan marka olan Fiat devreye girdi.