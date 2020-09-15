2. el otomobil fiyatları el yakamaya devam ediyor! e-ihale yöntemi ile ucuza alın

Koronavirüs nedeniyle otomobil üretiminin durması vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine neden oldu. Fakat artan talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satıldı. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlar ucuz araba arayışına geçti. Bunları yaparak ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz.