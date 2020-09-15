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    • 13.10.2020 11:34
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    2. el otomobil fiyatları el yakamaya devam ediyor! e-ihale yöntemi ile ucuza alın

    Vatandaşlar ise çözüm yolları arıyor. Bu anlamda e ihale ile otomobil almak daha cazip oluyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda başlayan ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği e-ihale, 2020 yılında çok ciddi bir artış gösterdi. Tasfiye araç satışında eskiden ihaleler internet tabanlı yapılmıyordu fakat e-ihale yöntemi ile artık herkes oturduğu yerden tek bir tık ile ihaleye katılabiliyor.

    takvim.com.tr
    Bunu yapın ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alın

    Koronavirüs nedeniyle otomobil üretiminin durması vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine neden oldu. Fakat artan talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satıldı. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlar ucuz araba arayışına geçti. Bunları yaparak ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz.


    Fiat Linea 2013 model

    İhale başlangıç fiyatı: 26500 lira

    Muhammen bedel: 50000 lira

    Piyasa fiyatı: 70000 lira

    Audi A3 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 58500 lira

    Muhammen bedeli: 112000 lira

    Piyasa fiyatı: 230000 lira

    Volkswagen Jetta 2014 model

    İhale başlangıç fiyatı: 50000 lira

    Muhammen bedeli: 100000 lira

    Piyasa fiyatı: 130000 lira

    Citroen C-Elysee 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 39500 lira

    Muhammen bedeli: 72000 lira

    Piyasa fiyatı: 115000 lira

    Volkswagen Passat 2016 model

    İhale başlangıç fiyatı: 95500 lira

    Muhammen bedeli: 185000 lira

    Piyasa fiyatı: 225000 lira

    KIA Sportage 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 53500 lira

    Muhammen bedeli: 105000 lira

    Piyasa fiyatı: 165000 lira

    Ford Fiesta 2012 model

    İhale başlangıç fiyatı: 21500 lira

    Muhammen bedeli: 41000 lira

    Piyasa fiyatı: 80000 lira

    Jeep Renegade 2017 model

    İhale başlangıç fiyatı: 140000 lira

    Muhammen bedeli: 160000 lira

    Piyasa fiyatı: 230000 lira
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    Haberler Otomobil 2. el otomobil fiyatları el yakamaya devam ediyor! e-ihale yöntemi ile ucuza alın