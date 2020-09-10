Artan ÖTV oranları sonrasında vatandaşlar sıfır otomobil kampanyalarını ve fiyatlarını oldukça merak ediyor. 2020 model sıfır araç modellerine bazı otomobil firmaları zam yaptı.
OTOMOBİL MARKALARI FAİZSİZ ARAÇ KREDİSİ KULLANMA İMKANI SUNDU!
Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü otomobil markaları yükselen faiz oranlarından araç satışlarının olumsuz etkilenmemesi için kendi satış kampanyalarını duyurmaya başladı.
Kendi finans şirketleri üzerinden faizsiz ve düşük faizli araç kredisi desteği sunan firmalar bu sayede satış rakamlarında faizlerin yükseldiği Ağustos ve Eylül ayında keskin bir düşüş yaşanmasını engellemek ve yıl sonuna yaklaşılan bu günlerde 2020 model araçlar için oluşan stoklarını eritmek istiyorlar.
HONDA KAMPANYALARI
Honda'nın Civic Sedan model araçlar için sağlayacağı kredi ile 12 ay vadeli verilecek 60.000 TL için müşteriler aylık 5.273 TL ödeme yapacaklar. Vade sonunda ise 60.000 TL için toplam 63.278 TL ödeme yapılmış olacak.
CITROEN KAMPANYALARI
Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.
Berlingo'ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor. Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi sunuyor.
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 157.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 163.750 TL
RENAULT EYLÜL AYI KAMPANYALARI
Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Ekim ayında yapılacak araçlar için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Kampanyalı fiyatı 120.900 TL
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Kampanyalı fiyatı 133.900 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Kampanyalı fiyatı 124.900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Kampanyalı fiyatı 183.900 ₺
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Kampanyalı fiyatı 129.900 T