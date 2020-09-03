70 bin ve 80 bin TL arasındaki 2.el dizel otomobiller hangileri?

Citroen C2 1.4 HDi (2006 Model)



Citroen C3 1.4 HDi / 1.6 HDi (2004-2012 Model)



2004 Model Ford Fiesta

İKİNCİ EL DİZEL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İkinci el dizel araç alımı ile ilgili olumsuz fikirler duymuş olabilirsiniz ancak aldığınız araçta belli başlı noktalara dikkat ederek sağlam bir ikinci el dizel araca sahip olmanız mümkün. Alacağınız aracın bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı kontrol edin. Dizel araçlarda kullanım şekli de aracın performansı ve durumuna direk etki eden bir konudur. Bu nedenle daha önceki kullanım biçimine de dikkat etmeniz gerekecektir.

Alacağınız aracın km'sinin düşük olması her ne kadar etkili bir unsur olsa da düşük kilometredeki bir dizel araç eğer doğru bir şekilde kullanılmadı ise performansı yüksek kilometredeki bir dizel araca göre daha düşük olacaktır.

Alacağınız aracın ağır pert kaydının bulunmadığından mutlaka emin olun ve hasar kontrollerini yaptırın. Eğer ileride sizin için ciddi sorunlara neden olabilecek yürüyen aksamı ile ilgili önemli sorunlar ya da değişimler yaşanmış ise bu konu ve değişen parçanın orjinal olup olmadığından emin olun.

Dizel araçlarda yer alan turbo motorun sağlıklı çalışma devri 1700-3500 aralığındadır. Alacağınız dizel aracın motorunun uzun ömürlü olması için kullanım devrine kesinlikle dikkat edilmesi gerekir.

Dizel araçlarda kullanılan yakıtın kalitesi de aracın performansına ve motoruna direk etki eden bir unsurdur.

Aracı satın almadan önce bir ekspertiz raporu aracılığı ile araç ile ilgili detaylı bilgilerin tümüne sahip olabilir ve bunun sonucunda satın alma kararı verebilirsiniz.