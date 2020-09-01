5 bin TL cezası var! İşte başvuru şartları ve detaylar

KAYIT DIŞILIK AZALACAK

Yetki belgesi zorunluluğunun ikinci el araç piyasasında bir takım boşlukları dolduracağını da kaydeden Konu, bu zorunluluk sonrası her önüne gelenin bu işi gelişi güzel yapmasının önüne geçileceğini, böyle bir engelin de ikinci el piyasasında oluşan kayıt dışılığın bir nebze de olsa önüne set çekeceğini belirtti.

2019 yılında noter kanalıyla yapılan satışlardan elde edilen verilere göre; 7 milyon civarında ikinci el otomobil satışı olduğu bu rakamın ise 3,5 milyonun kayıt dışı olarak alınıp satıldığı biliniyor.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR GERİLEYEBİLİR

Kayıt dışı satışların ikinci el araç piyasasında azalmasıyla birlikte fiyatlarda da düzelmelerin olmasını beklediklerini dile getiren Konu, ikinci elde fiyatları arttıran en önemli etkenlerden birinin kayıt dışı satışlar olduğunu, bu yüzden de işin bu kısmında yapılan satışların kayıt altına alınmasıyla fiyatlarda da bir miktar gerileme olma şansının ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Koru, belge zorunluluğu ile galerilerinin de artık daha rahat bir şekilde düşük fiyattan araç bulabileceğini sözlerine ekledi.