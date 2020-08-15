2. el otomobil fiyatlarının el yakmasıyla beraber vatandaşlar gözlerini sıfır araçlara çevirmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda kurumsal bankaların bu desteğini birçok markadan çekmesinin ardından Ağustos en ucuz sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar 2020 Ağustos en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.
2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
İşte Türkiye'de satış yapan markaların Ağustos ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda... Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan Ağustos fiyatları aşağıdadır. Diğer modellerin fiyatları geldikçe güncelleme yapılacaktır.
OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.
2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?
Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.
Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?
OYDER BAŞKANI: 2020 YILI İÇERİSİNDE ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ!
Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.
HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600
Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400
Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000
Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000
Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00
RENAULT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 121.000
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 110.900
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.400
Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 200.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 164.500
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Ağustos ayı fiyatı 267.900
Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 292.900
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.250
Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 132.900
5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900
L1H1 8 m3 150 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 182.100
L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 186.100
TOYOTA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Corolla 1.6 Vision 2020 Ağustos ayı fiyatı 161.800
YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.800
Corolla Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 219.200
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.300
CHR Hybrid 4x2 Flame E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 224.850
CHR 1.2 Turbo 4x2 Flame 2020 Ağustos ayı fiyatı 192.250
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT RAV 4 2020 Ağustos ayı fiyatı 401.850
Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.850
Land Cruiser Prado 2019 MY Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 177HP 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.319.000
BMW 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
BMW 118i First Edition Sport Line Ağustos ayı fiyatı 310.400
Yeni BMW 216d Active Tourer Premium Line Ağustos ayı fiyatı 304.000
BMW 320i Sedan First Edition Sport Line Ağustos ayı fiyatı 458.600
BMW 520i Sedan Luxury Line Ağustos ayı fiyatı 625.200
Yeni BMW 730Li Sedan Pure Excellence Ağustos ayı fiyatı 1.745.900
BMW 840i xDrive Coupe M Sport Ağustos ayı fiyatı 2.387.400
BMW X1 sDrive18i Premium Line Ağustos ayı fiyatı 420.500
Yeni BMW X2 sDrive 16d M Sport Ağustos ayı fiyatı 444.600
Yeni BMW X3 sDrive20i X Line Ağustos ayı fiyatı 588.400
BMW M235i xDrive M Performance Edition Ağustos ayı fiyatı 777.000
BMW i3 (120 Ah) Edition Electric (170 bg) Ağustos ayı fiyatı 432.700
HYUNDAI 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 126.750
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Ağustos ayı fiyatı 155.100
Elentra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style Ağustos ayı fiyatı 160.766
1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 173.550
1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 257.700