Otomotivde toparlanma sürüyor! Temmuzda arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı bir önceki aya oranla yüzde 9,2 oranında arttı. Ancak istatistikler geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 düşüş kaydetti. Haziran 2020 döneminde 2 milyar 16 milyon dolar ihracat yapan otomotiv, Temmuz'da 2 milyar 201 milyon dolar ihracatla bir önceki aya oranla yüzde 9,2 artış kaydetti.



Temmuz verileriyle ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Sektörün yılın ilk yedi aylık ihracatı ise yüzde 28,7 düşüşle yaklaşık 13 milyar dolar oldu.



OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Temmuz ayında yaşanan düşüşte Covid-19 salgınının etkisinin sürmesinin yanında, bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının 4 gün az olması etkili oldu. Bununla birlikte yeni normalde değer bazında ihracatımızın 2 milyar doların üzerindeki seyrini başarıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.