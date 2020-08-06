Meğerse... Sahibinden 2.el otomobil alacaklar dikkat!

Sahibinden 2.el otomobil alacaklar dikkat edin yoksa 5 bin TL ceza kesilecek! İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek.

50 BİNDE 5 BİNİ BULMADI

İstanbul'da yetki belgesi alan sayısının 500 civarında olduğunu ancak bu iş ile şehir genelinde uğraşanların sayısına bakıldığında 7 bin civarında olduğunu dile getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Görkem Konu, ülke genelinde yetki belgesi alanların sayısının ise bu işle uğraşanların sayısının 50 bin civarında olduğu göz önünde bulundurulursa yüzde 10'u bulmadığını kaydetti.

Yetki belgesini almaya hak kazanan ancak Ticaret İl Müdürlükleri tarafından halen kendisine belgesi teslim edilmemiş olanların da olduğunu vurgulayan Konu, başvuru yapmış ancak henüz kendilerine cevap verilmemiş firma sahiplerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

BELGE YOKSA SATIŞ DA YOK!

İkinci el araç satışına yönelik düzenlemeler getiren yönetmelik kapsamında bu işi yapan tüccarlara tanınan sürenin 31 Ağustos'ta dolacağının altını çizen Konu, düzenlemeyle birlikte belgesi olmayanların ikinci el araç alım satımı yapamayacağını ifade etti.