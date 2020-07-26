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    • 27.07.2020 11:09
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    • 02.08.2020 17:33
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    Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden araç modellerini bir araya getirdik

    Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden araç modellerini bir araya getirdik. Sıfır otomobil fiyatlarının bütçeleri zorlaması nedeniyle ikinci el otomobillere ilgi artıyor. Özellikle otomatik vitesli arabalar daha çok tercih edilmeye başlandı. İkinci el otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uygun hale gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor.

    40-50 ve 60 bin lira altında alınabilecek otomobil marka ve modelleri

    40-50 ve 60 bin TL altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor.

    60 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

    2001 Toyoto Corolla Modelleri,

    2004 2007 Fiat Palio Modelleri,

    2005 Renault Symbol Modelleri,

    2005 2007 Fiat Panda Modelleri,

    2004 Peugeot, 206 Modelleri ,

    2004 2008 Fiat Punto Modelleri,

    1996 2007 Renault Clio Modelleri,

    1998 2007 Ranault Megane Modelleri,

    1998 2006 Renault Laguna Modelleri,

    2004 Nissan Micra Modelleri,

    2005 2007 Ranaul Modus Modelleri.

    40 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

    2004 2005 Citroen Modelleri,

    2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,

    2004 2005 Chevrolet Kalos,

    2000 2002 Fiat Brava Modelleri,

    2001 Skoda Fabia Modelleri,

    1999 2001 Fiat Bravo Modelleri,

    1998 2000 Hyundayi Atos Modelleri,

    2007 2014 Fiat Linea Modelleri,

    1998 2000 Ford Ka Modelleri,

    1999 2004 Fiat Marea Modelleri,

    50 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

    Ford Focus 1.6. Gold Collectin,

    BMW 3 Serisi 320i,

    Hyundai Matrix 1.5 CRDİ GLS,

    Renault Megane dCi Authentique,

    Opel Corsa 1.3 CDTI,

    Renault Clio 1.2 Extreme,

    Vaolkwagen Golf 1.6 Comfottline,

    Peugeot 206 1.4 HDİ X-Line,

    Opel Vectra 1.6 Comfort,

    Nissan Micra 1.2 Tekna

    Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction.
    Haberler Otomobil Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modellerini bir araya getirdik
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