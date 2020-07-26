40-50 ve 60 bin TL altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor.