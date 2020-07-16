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    • Otomobil
    • 16.07.2020 12:50
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    • 16.07.2020 12:50
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    Dev birleşme sonrası isimler de değişiyor! dünyasında önemli iş birliği

    Dünyanın en büyük üreticilerinden ile 'nın birleşmesinden sonra kullanacakları isim belli oldu. Buna göre bu yıl tamamlanması planlanan birleşme sonrası grubun adı Stellantis olacak.

    Dev birleşme sonrası isimler de değişiyor

    Otomobil üreticileri Fiat Chrysler Automobiles ile PSA gelecek yıl tamamlanması beklenen birleşmeden sonra Stellantis adını alacak.

    Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre Stellantis, "yıldızlarla aydınlanmak" anlamına gelen Latince fiil "stello" dan türetildi. Grubun sahip olduğu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak.



    Fiat Chrysler ve PSA Aralık ayında dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini oluşturmak için 50 milyar dolarlık bir hisse senedi anlaşmasıyla birleşmeye karar verdi.

    Şirketin markaları arasında Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel ve DS bulunuyor. Şirketler, yeni adı belirlerken Publicis Group'tan destek aldı.
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