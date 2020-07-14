KAMU BANKALARININ TAŞIT KREDİSİ PAKETLERİ NELER İÇERİYOR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, otomotivde yerli üretimi desteklemek için özel kredi paketleri hazırladı. Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49 ve yüzde 0.69 oranında faiz oranı uygulayacak. Binek araçlar için Honda, Renault Mais, Fiat ve Hyundai gibi yerli üretim otomotiv markaları desteklenecek. Ticari araç kampanyası için Otokar, BMC, Isuzu, Karsan Temsa, Fiat ve Ford belirlendi.

Üç kamu bankasının ortak açıklamasına göre:

Binek araçlar için 50-120 bin TL arasında kredi için 18-36 ay vadeli

Ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında kredi için 30-60 ay vadeli yüzde 0.49 ve yüzde 0.69 arasında faiz verecek.

İlk ödeme 6 ay ertelenebilecek.