İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

HAZİRAN AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ!

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Haziran ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Haziran ayı sıfır araba fiyatları ya da Haziran ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?

Sosyal hayatı tekrar canlandırmak için bankaların konut ve ev kredilerine verdiği destek ekonomiyi oldukça canlandırdı. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halkbank'da sıfır araçlara verile faiz oranı %69'a kadar düştü. Bankaların aynı şekilde faiz indirdiği ikinci el arabalar ise %82 faiz oranından kredi çekilerek alınabilecek.