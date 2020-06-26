Hangi bankalar hangi otomobil markasıyla anlaşma yaptı ve bankaların otomobillere göre verdiği faiz oranları nasıl sorularına cevap arayan vatandaşlar en çok da ikinci el otomobillerin el yakmasından şikayetçi. Peki 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları ve Haziran ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi! Sıfır araba alımında kullanılan taşıt kredisinin yüzde 66'sı krediyi markanın finans kuruluşundan kullanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HAZİRAN AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ!
Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Haziran ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Haziran ayı sıfır araba fiyatları ya da Haziran ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?
Sosyal hayatı tekrar canlandırmak için bankaların konut ve ev kredilerine verdiği destek ekonomiyi oldukça canlandırdı. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halkbank'da sıfır araçlara verile faiz oranı %69'a kadar düştü. Bankaların aynı şekilde faiz indirdiği ikinci el arabalar ise %82 faiz oranından kredi çekilerek alınabilecek.
TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NASIL OLACAK, ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Otomobil kredi faizlerinin düşmesi ile birlikte birçok kişi bunu fırsat olarak değerlendirerek Haziran ayı ikinci el araba fiyatlarını artırdı. Peki ÖTV indirimi 2020'de gelecek mi? Son dakika sıfır araba fiyatları ne olacak? Haziran ayı ikinci el araba fiyatları son dakika bilgileri nasıl?
ÖTV indirimi hakkında araştırmalar yapan vatandaşlar sene sonunda bir ÖTV indirimi gelirse, ikinci el araçların da fiyatının düşeceğini düşünüyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili konuştu.
OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.
VAKIFBANK ANLAŞMALI BİNEK OTOMOBİL MARKALARI VE MODELLERİ
FİAT - Doblo, Fiorino, Pratico, EGEA
HYUNDAİ - i10, i20
HONDA - Civic
TOYOTA - Tüm CHR modelleri, Corolla 1.6, Corolla HYBRİD
HALKBANK ANLAŞMALI 0 KM BİNEK OTOMOBİLLER
FİAT, FORD, HONDA, HYUNDAİ TOYOTA
TİCARİ ARAÇLAR
BMC, FİAT, FORD, GAZ, GÜLERYÜZ, ISUZU, KARSAN, OTOKAR, MERCEDES
2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?
Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.
Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?
OYDER BAŞKANI: 2020 YILI İÇERİSİNDE ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ!
Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.
2020 HAZİRAN AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 200 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
CITROEN 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 136.000 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 187.500 TL
DACİA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 145.000 TL
DACIA DUSTER 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Haziran ayı liste fiyatı 142.100 TL
FIAT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL
FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL
FIAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT
Kampanyalı fiyatı 174.900 TL
FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL
FORD 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Ford Fiesta Titanium 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin
Kampanyalı fiyatı 171.000 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Kampanyalı fiyat 164.300 TL
HONDA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin
Fiyatı 162.200 TL
HYUNDAI 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Haziran liste fiyatı 148.800 TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli)
Haziran liste fiyatı 160.600 TL
KIA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik
2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL
KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS
Kampanyalı iyatı 127.900 TL
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS
Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel
Haziran ayı fiyatı 139.000 TL
Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Haziran ayı fiyatı 182.900 TL