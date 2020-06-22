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    • 06.08.2020 12:39
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    30 bin ve 40 bin TL arasındaki ?

    Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan otomobillere yönelmiş durumda. Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın Koronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili birçok tedbirler alındı.

    30 bin ve 40 bin TL arasındaki 2.el dizel otomobiller hangileri? Sizin için derledik

    Sıfır araba fiyatlarının el yakması sonucunda vatandaşlar 2. el satılan ucuz otomobillere yöneldiler. Kamu bankalarının faiz oranlarını indirmesiyle birlikte satışlar arttı. Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu. Bu anlamda bütçesi az olan vatandaşlar 2. el dizel otomobillere yönelmiş durumda.

    156 1.9 JTD / 2.4 JTD (2000-2002 Model)

    Audi A4 1.9 TDI (1995-1996 Model)

    Audi A6 2.5 TDI (1997 Model)

    BMW 325td / 325tds (1994-1996 Model)

    Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2002-2003 Model)

    BMW 525tds (1993-1997 Model)

    Chevrolet Aveo HB / Sedan 1.3 D (2012 Model)

    Citroen C1 1.4 HDi (2007-2009 Model)

    Citroen C2 1.4 HDi (2006 Model)


    Citroen C3 1.4 HDi / 1.6 HDi (2004-2012 Model)

    Renault Clio

    2005 Model Hyundai Accent

    Palio

    2006 Model Fiat Linea

    2005 Model Dacia Logan

    Haberler Otomobil 30 bin ve 40 bin TL arasındaki 2.el dizel otomobiller hangileri?
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