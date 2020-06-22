Sıfır araba fiyatlarının el yakması sonucunda vatandaşlar 2. el satılan ucuz otomobillere yöneldiler. Kamu bankalarının faiz oranlarını indirmesiyle birlikte satışlar arttı. Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu. Bu anlamda bütçesi az olan vatandaşlar 2. el dizel otomobillere yönelmiş durumda.

Alfa Romeo 156 1.9 JTD / 2.4 JTD (2000-2002 Model)

Audi A4 1.9 TDI (1995-1996 Model)

Audi A6 2.5 TDI (1997 Model)

BMW 325td / 325tds (1994-1996 Model)

Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2002-2003 Model)

BMW 525tds (1993-1997 Model)

Chevrolet Aveo HB / Sedan 1.3 D (2012 Model)

Citroen C1 1.4 HDi (2007-2009 Model)

Citroen C2 1.4 HDi (2006 Model)



Citroen C3 1.4 HDi / 1.6 HDi (2004-2012 Model)

2005 Model Renault Clio

2005 Model Hyundai Accent

2006 Model Fiat Palio

2006 Model Fiat Linea

2005 Model Dacia Logan