1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ÖTV indirimi yapılacağı iddia edildi!

Sosyal medyada 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ikinci el otomobil pazarındaki artan fiyatların önüne geçilmesi için ÖTV indirimi yapılacağı iddia edildi. Sıfır araç fiyatlarındaki artış beraberinde ÖTV indirimi beklentisini getirdi. Taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar araçlarda ÖTV indirimi beklentisi içerisine girdiler. ÖTV indirimi 2020 olacak mı? Araçlarda ÖTV indirimi bu yıl yapılacak mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖTV İNDİRİMİ GELDİ
Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.
ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KREDİ DESTEK PAKETLERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE CAN SUYU OLACAK
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz." dedi.
Erkoç, kamu bankaları tarafından açıklanan avantajlı kredi destek paketlerinin tüm sektörleri olumlu etkileyeceğini söyledi. Yerli üretim sıfır otomobillerde 0,49 ve 0,69 faizle kredi verileceğini, ikinci el otomobil alımlarında ise 0,82 faiz oranı uygulanacağını anımsatan Erkoç, kredilerde 60 ay vade ve 6 ay öteleme seçeneklerinin de yer aldığına dikkati çekti.
Kovid-19 sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini aktaran Erkoç, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz. Yeni normal hayatın başlaması ve verilen desteklerle otomotiv sektörü yeniden ayağa kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.