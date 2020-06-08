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    • Otomobil
    • 09.06.2020 10:05
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    • 14.07.2020 18:10
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    0,49 oranı ve peşinatsız satılan en ucuz sıfır araba markaları

    Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi. Uzun zamandır ayağınızı yerden kesecek bir otomobilin hayalini kuruyor; ancak ödeme konusunda sıkıntı yaşarım endişesiyle erteliyor musunuz? Ertelemeyin! Taşıt kredisinin avantajları sayesinde dilediğiniz otomobile hemen sahip olmanız pekala mümkün. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    0,49 faiz oranı ve peşinatsız satılan en ucuz sıfır araba markaları

    Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Listede 200 bin TL'ye kadar olan modeller bulunmakta. Listede fiyatı 100 bin liranın altında ise 1 model bulunuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Marka marka güncel liste

    CİTROEN

    C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 fiyatı 133.000 TL

    C3 AIRCROSS SUV SHINE

    1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 fiyatı 185.000 TL

    C-ELYSEE FEEL

    1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 135.000 TL

    DACİA

    Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 127.092 TL

    DACİA DUSTER

    Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Haziran ayı liste fiyatı 140.540 TL

    FİAT

    EGEA SEDAN Easy

    1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı 103.900 TL

    EGEA HATCHBACK Street

    1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL

    PANDA URBAN

    1.2 69 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

    500L Mirror

    1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL

    FİAT 500X Urban

    1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 174.900 TL

    FİAT 500 Popstar

    1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL

    FORD

    Ford Fiesta Titanium

    5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Kampanyalı fiyatı 171.000 TL

    Ford Focus

    Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL

    Ford EcoSport Style

    SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyat 164.200 TL

    HONDA

    Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin Fiyatı 162.200 TL

    HYUNDAİ

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 (Benzinli) Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

    İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL

    Elantra 1.6 MPI 6 İleri (Benzinli) Haziran liste fiyatı 148.800 TL

    Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 160.600 TL

    KİA

    Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL

    KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS Kampanyalı iyatı 138.300 TL

    Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL

    Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Haziran ayı fiyatı 139.000 TL

    Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Haziran ayı fiyatı 179.900 TL

    MINI

    3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG Fiyatı 199.296 TL


    MITSUBISHI

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 137.500 TL

    Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 197.500 TL

    NİSSAN

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 135.730 TL

    OPEL

    Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 135.800 TL

    Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 146.800 TL

    Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL

    PEUGEOT

    208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL

    301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Haziran ayı fiyatı 147.900 TL

    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT Fiyatı 185.000 TL

    308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 190.900 TL

    RENAULT

    Yeni 1.0 SCe 72 bg Haziran fiyatı 129.523 TL

    Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL

    Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 113.900 TL

    Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL

    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Haziran fiyatı 164.500 TL

    Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Fiyatı 193.900 TL

    SEAT

    IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Haziran fiyatı 142.000 TL

    LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style Haziran Fiyatı 151.500 TL

    ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 173.000 TL

    SUZUKİ

    Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli Haziran fiyatı 138.900 TL

    Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 189.900 TL

    TOYOTA

    Yeni Corolla 1.6 Vision Haziran ayı fiyatı 152.500 TL

    Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 180.200 TL

    Yaris 1.0 Life Haziran Fiyatı 114.350 TL

    Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame Kampanyalı fiyatı 192.250 TL

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Haziran fiyatı 143.400 TL

    Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Haziran fiyatı 190.500 TL

    Haberler Otomobil 0,49 faiz oranı ve peşinatsız satılan en ucuz sıfır araba markaları
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