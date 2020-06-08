0,49 faiz oranı ve peşinatsız satılan en ucuz sıfır araba markaları

Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Listede 200 bin TL'ye kadar olan modeller bulunmakta. Listede fiyatı 100 bin liranın altında ise 1 model bulunuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Marka marka güncel liste

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 133.000 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE

1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 185.000 TL

C-ELYSEE FEEL

1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 135.000 TL

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 127.092 TL

DACİA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Haziran ayı liste fiyatı 140.540 TL

FİAT

EGEA SEDAN Easy

1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL

EGEA HATCHBACK Street

1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL

PANDA URBAN

1.2 69 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

500L Mirror

1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL

FİAT 500X Urban

1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 174.900 TL

FİAT 500 Popstar

1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL

FORD

Ford Fiesta Titanium

5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyatı 171.000 TL

Ford Focus

Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL

Ford EcoSport Style

SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyat 164.200 TL

HONDA

Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin Fiyatı 162.200 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 148.800 TL

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 160.600 TL

KİA

Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL

KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS Kampanyalı iyatı 138.300 TL



Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL

Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Haziran ayı fiyatı 139.000 TL

Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Haziran ayı fiyatı 179.900 TL

MINI

3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG Fiyatı 199.296 TL



MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 137.500 TL

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 197.500 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 135.730 TL

OPEL

Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 135.800 TL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 146.800 TL

Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL

PEUGEOT

208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Haziran ayı fiyatı 147.900 TL

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT Fiyatı 185.000 TL

308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 190.900 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Haziran fiyatı 129.523 TL

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 113.900 TL

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Haziran fiyatı 164.500 TL

Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Fiyatı 193.900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Haziran fiyatı 142.000 TL

LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style Haziran Fiyatı 151.500 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 173.000 TL

SUZUKİ

Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli Haziran fiyatı 138.900 TL

Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 189.900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.6 Vision Haziran ayı fiyatı 152.500 TL

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 180.200 TL

Yaris 1.0 Life Haziran Fiyatı 114.350 TL

Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame Kampanyalı fiyatı 192.250 TL

VOLKSWAGEN



Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Haziran fiyatı 143.400 TL

Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Haziran fiyatı 190.500 TL