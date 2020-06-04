0,49 faizli taşıt kredisi sonrası ÖTV indirimi çıktı mı, var mı?

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının olması geren seviyelere düşmesi için ÖTV indirimi müjdesi veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV indirimine ilişkin çalışma yürütüldüğünü duyurmuştu. 2020 yılının ilk yarısında alınması beklenen ÖTV indirim kararı Haziran ortası 2020 model sıfır araçların bayilerde yerini alması sonrasında, ikinci el araç fiyatlarını rahatlatacağı düşünülüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

ÖTV İNDİRİMİ BEKLENİYOR

İkinci el araç fiyatlarının oldukça artması sonrası vatandaşlar , sıfır araçlarda ÖTV indirimi beklemeye başladı. Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olursa ikinci el arabaların fiyatları da düşer diyen vatandaşlar , devletten ÖTV indirimi müjdesi bekliyor.

OTOMOBİL İÇİN ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, herkesin merakla beklediği 2020 ÖTV indirim kararı üzerinde çalışma yürütüldüğü müjdesini verdi. Otomobil piyasasını büyük ölçüde canlandırması beklenen kararın bu yıl ortasına kadar çıkması bekleniyor.

SIFIR ARAÇ KREDİSİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunmaktayız.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,69 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 10,7983'tür.

İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli ile 2. El Taşıt Destek Kredisi ürünü sunmaktayız.

2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami üst limit 150 Bin TL olacaktır.

Bu kapsamda, 7 yaşına kadar ikinci el otomobiller için kredi kullanılabilecektir.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,82 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 12,8768'dir.

2020 ÖTV İNDİRİMİ İÇİN İLK ADIM ATILDI: ENGELLİ VATANDAŞLAR KARARI ÇIKTI!

ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.