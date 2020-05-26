Sahibinden ikinci el ucuz arabalar listesi! 30 bin tl, 40 bin tl 50 bin...

Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor. Makul fiyatlara otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İşte 30 bin tl, 40 bin tl 50 bin tl altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri... detayları takvim.com.tr'de

30 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

2004 2005 Citroen Modelleri,

2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,

2004 2005 Chevrolet Kalos,

2000 2002 Fiat Brava Modelleri,

2001 Skoda Fabia Modelleri,

1999 2001 Fiat Bravo Modelleri,

1998 2000 Hyundayi Atos Modelleri,

2007 2014 Fiat Linea Modelleri,

1998 2000 Ford Ka Modelleri,

1999 2004 Fiat Marea Modelleri,

40 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

2001 Toyoto Corolla Modelleri,

2004 2007 Fiat Palio Modelleri,

2005 Renault Symbol Modelleri,

2005 2007 Fiat Panda Modelleri,

2004 Peugeot, 206 Modelleri ,

2004 2008 Fiat Punto Modelleri,

1996 2007 Renault Clio Modelleri,

1998 2007 Ranault Megane Modelleri,

1998 2006 Renault Laguna Modelleri,

2004 Nissan Micra Modelleri,

2005 2007 Ranaul Modus Modelleri.

50 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ

Ford Focus 1.6. Gold Collectin,

BMW 3 Serisi 320i,

Hyundai Matrix 1.5 CRDİ GLS,

Renault Megane dCi Authentique,

Opel Corsa 1.3 CDTI,

Renault Clio 1.2 Extreme,

Vaolkwagen Golf 1.6 Comfottline,

Peugeot 206 1.4 HDİ X-Line,

Opel Vectra 1.6 Comfort,

Nissan Micra 1.2 Tekna

Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction.

İkinci el otomobil alırken, motorda dikkat edilmesi gereken konular;

Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını kontrol edin.

Motorun kolay çalışıp çalışmadığına bakın ve olağandışı seslere dikkat edin. Gürültülü bir motor, pahalı bir tamirat gerektiğine işarettir.

Egzoz dumanının rengine mutlaka dikkat edin. Gri veya renksizse normaldir, siyah veya maviyse bir sorun var demektir.

Fren pedalına 1 dakika boyunca basın. Pedalın 4 cm'den daha fazla inmemesi gerekiyor. Eğer iniyorsa, fren sisteminde bir bozukluk var demektir.