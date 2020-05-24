Otomobil almak genç yaşlı herkesin rüyalarını süsleyen bir durumdur. Sıfır araba fiyatları ülkemizdeki ÖTV oranları yüzünden yüksektir. Bu anlamda özellikle trafiğe çıkmak isteyen engelli vatandaşlar için ÖTV'siz araç alma imkanı sunulmuştur. ÖTV, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle çoğunlukla lüks, sağlığa ve çevreye zararlı ürünler üzerinden ÖTV alınır. Detaylar takvim.com.tr'de
ENGELLİ BİREYLERİN ÖTV İNDİRİMİYLE ARAÇ ALMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.
ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.
-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.
ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.
Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.
-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.
ENGELLİ İNDİRİMİNİN ORANI NE KADARDIR?
Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.
Kimler ÖTV İndiriminden Yararlanabilir?
01.01.2020 tarihinden yayınlanan Resmi Gazete'de engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanma kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; ÖTV'siz sıfır araç alabilecek kişilerde kategorize edilmiştir:
• Şehit yakınları ( şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
• Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
• Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
ÖTV indiriminden yararlanmaya hak kazanan grupta yer alan kişiler ellerindeki rapor ile istedikleri araç galerisinden taşıt alabilirler. ÖTV indirimi ile satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz.
ÖTV nedir?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirlenen mal veya ürünler üzerinden alınan harcama vergisini ifade eder. ÖTV, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle çoğunlukla lüks, sağlığa ve çevreye zararlı ürünler üzerinden ÖTV alınır. Genel olarak ÖTV kürk, mücevher, araba, tütün mamülleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür gibi özel tüketime tabi olan ürünler üzerinden kesilir.
ÖTV indirimiyle otomobil nasıl alınır?
Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.
ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.
-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.
ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.
Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.
-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.
Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.
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