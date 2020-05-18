19 Mayıs sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil almak herkesin hayalidir. Bu anlamda şu dönemde araba fiyatları el yakmaya devam ediyor. Haberimizde her bütçeye uygun otomobilleri sıralı olarak verdik. Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik. İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 150 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)



CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 133.000 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel



Kampanyalı fiyatı 134.000 TL

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

Fiyatı 121.100 TL

DACİA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2

Şubat ayı liste fiyatı 118.500 TL

Mart ayı liste fiyatı 129.400 TL

Mayıs ayı liste fiyatı 139.400 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP

Şubat ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL

Mart ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 94.900 TL

Mayıs ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 102.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP

Şubat ayı kampanyalı Fiyatı 108.900 TL

Mart ayı kampanyalı Fiyatı 110.900 TL

Mayıs ayı kampanyalı Fiyatı 117.900 TL



FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP

Şubat ayı kampanyalı fiyatı 91.900 TL

Mart ayı kampanyalı fiyatı 92.900 TL

Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT

Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA

Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

HYUNDAİ

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Şubat ayı liste fiyatı 112.660 TL

Mart ayı liste fiyatı 113.760 TL

Mayıs ayı liste fiyatı 129.211 TL



Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)

Şubat liste fiyatı 131.400 TL

Mart liste fiyatı 136.150 TL

Mayıs liste fiyatı 148.800 TL

KİA

Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik

2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL

KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS

Kampanyalı iyatı 137.300 TL

KİA

Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS

Şubat ayı kampanyalı fiyatı 132.900 TL

Mart ayı kampanyalı fiyatı 135.900 TL

Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 142.900 TL

Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel

Mayıs ayı fiyatı 139.000 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

Kampanyalı fiyatı 135.730 TL

OPEL

Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP

Mayıs ayı kampanyalı Fiyatı 130.900 TL

OPEL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP

Şubat ayı kampanyalı fiyatı 129.000 TL

Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 141.900 TL

PEUGEOT

208 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp

Şubat kampanyalı fiyatı 137.700 TL

Mart kampanyalı fiyatı 141.500 TL

Mayıs kampanyalı fiyatı 150.000 TL



301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp

Mart ayı fiyatı 135.900 TL

Mayıs ayı fiyatı 142.900 TL



RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg

Şubat fiyatı 111.000 TL

Mart fiyatı 113.000 TL

Mayıs fiyatı 120.000 TL

RENAULT

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg

Şubat fiyatı 101.000 TL

Mart fiyatı 104.900 TL

Mayıs fiyatı 108.900 TL



RENAULT

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg

Şubat Fiyatı 104.000 TL

Mart fiyatı 107.900 TL

Mayıs fiyatı 111.900 TL

RENAULT

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg

Şubat Fiyatı 93.000 TL

Mart fiyatı 100.900 TL

Mayıs fiyatı 105.400 TL



SEAT

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S

Şubat Fiyatı 139.000 TL

Mart Fiyatı 140.000 TL

Mayıs fiyatı 142.000 TL

SUZUKİ

Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli

Şubat Fiyatı 119.900 TL

Mart Fiyatı 120.600 TL

Mayıs fiyatı 137.900 TL



TOYOTA

Yeni Corolla 1.6 Vision

Mart ayı kampanyalı fiyatı 133.100 TL

Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 147.100 TL

TOYOTA

Yaris 1.0 Life

Mart Fiyatı 104.700 TL

Mayıs Fiyatı 114.350 TL

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Mart fiyatı 131.300 TL

Mayıs fiyatı 137.900 TL