2020 Mayıs ayı ünlü otomobil firmalarının güncel araba kampanyaları

Yeterli yük kapasitesi, sınıfında lider motor ve fren performansı, aerodinamik tarzıyla KOBİ'lerin tercihi olan Bongo ise, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.

KIA'dan 'Kredi Koruma Sigortası' güvencesi:

KIA ayrıca, TEB Cetelem, Koç Finans ve Garanti bankası gibi finans kuruluşları üzerinden müşterilerinin kullandıkları aracın kredisinde 'Kredi Koruma Sigortası' sunuyor. Bu sigortayla 18 - 65 yaş arası müşterilere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda finansal destek sağlanıyor. Kapsam dahilinde yer alan İşsizlik Sigortası ise, sigortalı bireyin işini isteği dışında kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen sürelerin ardından devreye giriyor ve poliçe ile belirlenen limitler dahilinde kredi taksitlerini karşılıyor. Özellikle, Covid-19 salgını nedeniyle araç alma konusunda tereddüt yaşayan müşteriler için işsizlik sigortası avantaj sağlıyor.