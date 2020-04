ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Araç muayenesi TÜVTÜRK aracılığıyla yapılır. Randevu yöntemi ile çalışan bu kurumda sıra almak gerekir. Bunun için iki farklı yol vardır. TÜVTÜRK ücretsiz randevu hattı olan 0850 222 88 88 nolu telefondan veya www.tuvturk.com.tr adresinden araç muayene randevusu alınabilir.

ARAÇ MUAYENESİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Araç muayenesinin sıklığı, farklı araçlara göre değişiklik gösteriyor: Binek otomobil, resmi otomobil ve bu araçların römorkları ilk 3 yaş sonrasında her 2 yılda bir muayene edilir. Lastik tekerlekli traktörler ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilir. Diğer motorlu araçlar sınıfında yer alan taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar ve römorkları ilk 1 yaş sonrasında yılda bir kez muayene edilir. Motosiklet vb. iki ya da üç tekerlekli araçlar ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir kez araç muayenesinden geçer.