TRAMER, Trafik Sigortalı Bilgi Merkezi'nin kısaltmasıdır. TRAMER, temelde trafiğe çıkan ya da çıkacak bütün araçların başta sigorta bilgileri olmak üzere pek çok verinin tek bir çatı altında toplanmasına imkan veren bir sistemdir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile entegre edilen TRAMER, araçlara ait tüm bilgilerin tek bir merkezden yönetilmesine yönelik olarak daha hızlı ve pratik hareket etmek için kurulmuştur. TRAMER sayesinde başta sigorta bilgileri olmak üzere; kasko poliçesi, trafik poliçesi, araç hasar kaydı ve kaza tutanağı sonrasındaki sürücünün kusur oranı bilgilerine erişilebilir. Aracın daha öncesin olan hasar kaydı, aracın perte çıkıp çıkmadığı ve araçta kazadan sonra oluşan hasarın miktarının bilgisine ulaşılabilir.