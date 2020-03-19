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Araç sahibi olanlara yenilik! ? ? işte tüm detaylar

Otomotiv sektöründeki hızlı fiyat artışı vatandaşları araç alımlarına yönelmiştir. ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır araç sahibi olanların yanında indirimin sona ermesiyle beraber ikinci el araçlara talep artmıştır. Ancak fırsatçılar her alanda olduğu gibi otomotiv sektörünü de el atmakta gecikmemiştir. Dolandırıcıların yeni hedefinde ikinci el araçların kilometreleri var. Satın alınacak ya da alınmış ikinci el araçlar için devlet temelli sorgulama hizmetleri geliştirilmiştir. TRAMER plaka sorgulama işlemi sayesinde vatandaşlar, istediklerin aracın geçmişine dair hasar kaydı bilgilerine erişim sağlayabilirler. Peki, araç hasar kaydı nasıl sorgulanır? Kimler araç sorgulama işlemini yapabilir? ? İşte, araç kadı sorgulama işlemine ilişkin merak edilen bütün detaylar…

  • Otomobil
  • 19.03.2020 11:46
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 11:47
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Araç sahibi olanlara yenilik! Araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

TRAMER, Trafik Sigortalı Bilgi Merkezi'nin kısaltmasıdır. TRAMER, temelde trafiğe çıkan ya da çıkacak bütün araçların başta sigorta bilgileri olmak üzere pek çok verinin tek bir çatı altında toplanmasına imkan veren bir sistemdir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile entegre edilen TRAMER, araçlara ait tüm bilgilerin tek bir merkezden yönetilmesine yönelik olarak daha hızlı ve pratik hareket etmek için kurulmuştur. TRAMER sayesinde başta sigorta bilgileri olmak üzere; kasko poliçesi, trafik poliçesi, araç hasar kaydı ve kaza tutanağı sonrasındaki sürücünün kusur oranı bilgilerine erişilebilir. Aracın daha öncesin olan hasar kaydı, aracın perte çıkıp çıkmadığı ve araçta kazadan sonra oluşan hasarın miktarının bilgisine ulaşılabilir.

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